В Москве на одной парковке за ночь сгорели 28 авто

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В деревне Саларьево на территории Новой Москвы на корпоративной парковке сгорели 28 автомобилей, сообщил представитель ГУ МЧС России по Москве.
Согласно данным, в результате возгорания частично или полностью пострадали 28 машин.
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Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. По данным МЧС РФ, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Модели поврежденных автомобилей в управлении МЧС не привели.
Ранее сообщалось, что на охраняемой автостоянке в Харькове сгорели элитные авто.