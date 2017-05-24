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    Россия

    В Москве на одной парковке за ночь сгорели 28 авто

    (обновлено: )16510
    Согласно данным, пожар был ликвидирован в течение 40 минут. По данным МЧС РФ, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
    Пожарный в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В деревне Саларьево на территории Новой Москвы на корпоративной парковке сгорели 28 автомобилей, сообщил представитель ГУ МЧС России по Москве.

    Согласно данным, в результате возгорания частично или полностью пострадали 28 машин.

    Смотрите также: На автостоянке в Харькове ночью сгорели элитные авто

    Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. По данным МЧС РФ, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

    Модели поврежденных автомобилей в управлении МЧС не привели.

    Ранее сообщалось, что на охраняемой автостоянке в Харькове сгорели элитные авто.

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