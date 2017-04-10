В центре Черноморска дотла сгорели четыре авто

В центре Черноморска в ночь на понедельник дотла сгорели четыре автомобиля — два седана и два микроавтобуса, которые были припаркованы у многоэтажного дома.

По информации портала 04868.com.ua, пятый автомобиль люди успели оттащить.

В Черноморском отделении полиции сообщили, что возгорание произошло около 03:30. На данный момент сотрудниками Черноморского ГО ГУ ГСЧС Украины в Одесской области устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что в Киеве полностью сгорел автомобиль. Инцидент произошел в районе Ботанического сада под утро. Пожар возник в результате аварии.

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