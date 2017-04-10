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10.04.201713:46
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    Фотоленты

    В центре Черноморска дотла сгорели четыре авто

    (обновлено: )14202
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua
    В Черноморске сгорели четыре автомобиля
    04868.com.ua

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    В центре Черноморска в ночь на понедельник дотла сгорели четыре автомобиля — два седана и два микроавтобуса, которые были припаркованы у многоэтажного дома.

    По информации портала 04868.com.ua, пятый автомобиль люди успели оттащить.

    В Черноморском отделении полиции сообщили, что возгорание произошло около 03:30. На данный момент сотрудниками Черноморского ГО ГУ ГСЧС Украины в Одесской области устанавливается причина возгорания.

    Ранее сообщалось, что в Киеве полностью сгорел автомобиль. Инцидент произошел в районе Ботанического сада под утро. Пожар возник в результате аварии.

    Смотрите также: На месте ДТП в Германии: столкнулись поезд и армейское авто

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