В центре Киева дотла сгорел автомобиль

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Киеве полностью сгорел автомобиль. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина". Инцидент произошел в районе Ботанического сада около 4:20. Пожар возник в результате аварии.

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Автомобиль, обгоняя мусоровоз, врезалась в отбойник, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.

На месте ДТП работали эвакуатор и полиция.

Напомним, 1 марта в Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека.