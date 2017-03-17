наверх
17.03.201710:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Киева дотла сгорел автомобиль

    (обновлено: )62
    Инцидент произошел в районе Ботанического сада около 4:20 пятницы. Пожар возник в результате аварии. Автомобиль, обгоняя мусоровоз, врезалась в отбойник, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.
    В центре Киева сгорел автомобиль
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Киеве полностью сгорел автомобиль. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина". Инцидент произошел в районе Ботанического сада около 4:20. Пожар возник в результате аварии.

    Смотрите также: На месте ДТП в Германии: столкнулись поезд и армейское авто

    Автомобиль, обгоняя мусоровоз, врезалась в отбойник, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.

    На месте ДТП работали эвакуатор и полиция.

    Напомним, 1 марта в Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Андрей Мельник
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Митинг под "Сбербанком" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ