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    Фотоленты

    На автостоянке в Харькове ночью сгорели элитные авто

    (обновлено: )15910
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    h_kharkov
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    h_kharkov
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

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    Шесть автомобилей сгорели дотла в ночь на 12 апреля на охраняемой стоянке в Харькове, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

    Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко, 22.

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    К прибытию пожарных огнем полностью были охвачены Toyota Land Cruiser Prado, Lexus 460, Honda Acord, BMW 525, BMW Х5, Mercedes 400. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Два легковых автомобиля, стоявшие рядом, получили повреждения.

    Причины пожара устанавливаются. 

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