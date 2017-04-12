На автостоянке в Харькове ночью сгорели элитные авто

Шесть автомобилей сгорели дотла в ночь на 12 апреля на охраняемой стоянке в Харькове, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко, 22.

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К прибытию пожарных огнем полностью были охвачены Toyota Land Cruiser Prado, Lexus 460, Honda Acord, BMW 525, BMW Х5, Mercedes 400. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Два легковых автомобиля, стоявшие рядом, получили повреждения.

Причины пожара устанавливаются.