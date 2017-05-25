Эксперт: требования владельцев нерастаможенных авто - "контрабанда в законе"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несколько десятков автомобилей с иностранными номерами в среду, 24 мая, перекрывали улицу Грушевского возле Верховной Рады. Автомобилисты требовали от парламентариев принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза в Украину авто с иностранной регистрацией.

Участники пикета настаивают на встрече с автором законопроекта Максимом Бурбаком и председателем парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. В противном случае водители угрожают сделать свою акцию долгосрочной, а еще — поджечь шины в правительственном квартале.

Если и на это не будет реакции депутатов, обещают блокировать жилье президента Порошенко и премьера Гройсмана.

В чем суть претензий водителей, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил сопредседатель таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев.

Владельцы машин с иностранной регистрацией давно требуют принятия закона о легализации передвижения таких авто по Украине. Разве этот вопрос до сих пор не решен законодательно?

— Вот вы начали свой вопрос с очень правильного определения протестующих: собственники машин. То есть это люди, которые реально купили машины, но для пересечения границы представили документы, что эти машины им не принадлежат, и они перемещаются по территории Украины либо в транзите, либо в режиме временного ввоза.

А де-факто — это физлица, которые купили эти машины за границей, используя… даже не дырку в Стамбульской конвенции, используя отсутствие контроля над перемещением этих машин по Стамбульской конвенции.

То есть, сейчас, пользуясь тем фактом, что никто не проверяет законность пребывания автотранспортных средств на территории страны, то есть, что у полиции нет полномочий, нет доступа к базе данных ГФС либо к информации погранслужбы, о том, как и на каком основании эта машина была ввезена, ситуацию затянули до абсурда, и количество машин, наверное, уже исчисляется сотнями тысяч, мы все это видим каждый день на дорогах.

Что конкретно требуют автомобилисты, чем они недовольны и насколько их требования справедливы?

— С юридической точки зрения эти требования абсолютно вне правового поля. С человеческой точки зрения эти собственники машин требуют, чтобы их легализовали, нахождение этих машин на территории Украины.

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У нас получилась такая ситуация, что за время реформы милиции в полицию, за время постоянной реформы в ГФС, потеряли контроль над перемещением этих машин. То есть, по сути, эти машины ввезены контрабандой. То есть они просто требуют, чтобы узаконили нахождение этих машин на территории страны.

Почему нельзя этого сделать?

— Я как честный плательщик налогов как-то очень негативно отношусь к тому, что кто-то сначала нарушил какие-то правила, не заплатил налоги, а теперь требует, чтобы признали, что все это хорошо, потому что все так делают. Это противоречит не только духу права, но и здравому смыслу.

Еще есть информация о том, что водители требуют отменить рассмотрение законопроекта, который предусматривает введение сбора на нерастаможенные автомобили в размере 2 евро в день.

— Вы же понимаете, введение каких-то сборов — это полумеры, это не решение проблемы. Таким же образом сейчас кто-то навезет неучтенного товара, контрабандой куда-то, помимо таможенного контроля, и будет требовать, чтобы учли этот товар. Ну чем транспортное средство отличается от любого другого товара, который у нас находится на территории Украины?

Насколько у нас длительная и дорогая процедура растаможивания авто, почему в европейских странах все проходит быстрее, дешевле? Почему нельзя сделать эту процедуру и у нас такой?

— На самом деле, у нас это сделали, то есть у нас сейчас есть возможность физлицу ввезти одну машину в год с существенным снижением акцизного сбора. И там получается абсолютно вменяемая ставка налогов, которая подлежит оплате за эту машину. Но туда не попадают как раз вот эти машины, которых люди навезли.

То есть, это металлолом, который в Европе стоит очень дешево. Потому что из-за того, что машины старые, не соответствуют уже экологическим нормам, на эти машины очень высокая ставка налогов за пользование их внутри ЕС, поэтому их отдают практически бесплатно, то есть это по бросовым ценам. И люди хотят завозить эти машины.

Что у нас с этого года есть ограничение по экологическим нормам Евро-5, это машины, произведенные после 2010 года. А машины, произведенные после 2010 года, и в Европе стоят недешево.

Эти машины фактически контрабандой к нам попадают, на них эти нормы не действуют?

— Абсолютно. У нас машины, которые ввозятся на временный ввоз и которые ввозятся в транзит, на них не распространяются требования касательно Евро-4, Евро-5, 6 и т.д. То есть это, грубо говоря, едет к нам турист на машине, мы не можем остановить его на границе по причине того, что у него машина не соответствует экологическим нормам, это нормальная международная практика. Такие ограничения есть только по коммерческому транспорту.

Вы видите какой-то выход из этой ситуации?

— Я себе даже не представляю, как это можно разрулить в любом случае без ущерба для этих водителей, потому что эти водители юридически не являются собственниками этих автомобилей, они оформлены на подставные иностранные компании, а фактически они ими являются.

То есть у нас получается, что в Украину мигрировало несколько транснациональных литовских и болгарских корпораций, на каждой из которых висит тысяча машин и больше никакой собственности.

На самом деле, жулики, которые продавали эти машины украинским гражданам, их обманули. А из-за того что отсутствовал контроль над тем, как эти машины пересекали границу Украины, то этих машин стало такое количество, что количество обманутых уже стало исчисляться сотнями тысяч. Считайте это такой себе вид финансовой пирамиды. Потому что расчеты за эти машины производились тоже нелегально.

Ранее директор главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в эфире "ГС" заявил, что способы достижения цели владельцев авто с иностранной регистрацией — недемократичные и нецивилизованные.