Журналист Томаш Лис: сейчас Польша расколота как никогда

РИА Новости Украина

Главный редактор польского Newsweek называет последние годы регрессом Польши и не верит, что Украина вернет Крым.

Томаш Лис – главный редактор еженедельника Newsweek Polska и ведущий авторской программы "Томаш Лес вживую", которая в начале прошлого года изменила формат и перешла из национального телевидения в интернет. Работал в Соединенных Штатах, интервьюировал Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего и младшего, Шимона Переса, Хиллари Клинтон и Далай-ламу. Во Львов Лис приехал, чтобы выступить на Львовском медиафоруме, а после выступления ответил на несколько вопросов о своей карьере и современной Польше, пишет Ярина Семчишин.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Как Томаш Лис стал тем, кем является

Как личность меня сформировали родители. От отца унаследовал настойчивость, от мамы – фантазию, неистовство, склонность к вещам амбициозных, даже если они кажутся в определенный момент недоступными. Как гражданин я сформировался под влиянием общественно-политической ситуации в Польше восьмидесятых. Все было безнадежно. Тогда мы, еще студенты, думали об эмиграции в Америку или Австралию. И в 1989 году то, что казалось невозможным, стало реальным. Это было счастьем всего моего поколения.

Я не знаю, есть ли что-то, чего бы я не делал в журналистике. В 80-х начал писать какие-то небылицы в одной газете: о молочных барах, гостиницах, отчеты по спортивным событиям. Затем был репортером в парламенте, несколько лет – корреспондентом в Вашингтоне, позже – ведущим главной информационной программы в стране, теперь – главный редактор еженедельника.

После двух месяцев работы на главном телеканале я уже разговаривал с президентом Польши, а через четыре года говорил в Белом доме с президентом США. Это удалось не потому, что я был таким талантливым, и даже не потому, что много работал – люди просто не хотели больше видеть на экране старые лица. Новая Польша требовала новых фигур. Сегодня в Польше трудно достичь популярности за такое короткое время, ведь я начинал, когда был один телеканал, а сейчас их двести. Хотя и тогда были, и теперь – молодые прекрасные журналисты-профессионалы, поэтому для желающего нет ничего невозможного.

Как Томаш Лис несет бремя славы

Я всегда интересовался политикой. Это то, что создает мое государство и решает многое в жизни граждан. Но, кроме политики, я увлекаюсь спортом, даже когда-то хотел быть спортивным журналистом. Но передумал. Однажды сфотографировался с Криштиану Роналду, посмотрел на него и понял: да это же обычный человек! Но я так не хочу — я хочу видеть в кумирах героев, идолов.

Криштиану Роналду/Twitter Криштиану Роналду. Архивное фото

Когда меня кто-то называет звездой, у меня болят зубы, а знаменитостью — такое впечатление, что меня пытаются обидеть. Нет, журналист должен быть журналистом. Конечно, если ты работаешь на главном экране страны, люди узнают тебя на улицах. Бывает приятно, но иногда надоедает.

Назвать программу "Томаш Лис вживую" было идеей канала, а не моей. Я подумал: нечего стыдиться, я работаю в тележурналистике более двадцати лет. Многие информационные программы названы по фамилии ведущего. Когда в программе есть множество каналов и названий, среди которых вы видите короткую характерную фамилию, скорее всего, вы обратите внимание именно на нее.

Некоторые недоброжелатели из правых медиа, поддерживая власть, говорили, что успех моей программы обусловлен временем выхода – после популярного сериала. Но он заканчивался за восемнадцать минут до начала программы, и очевидно, что даже самая старая бабушка за это время переключила бы канал. И даже те, кто такое говорил, сами смотрели программу "Томаш Лис вживую".

Работая в журналистике, нужно верить в то, что ты делаешь, и быть уверенным, что правда имеет смысл. В частности, нужно ее озвучивать, даже если за это придется заплатить. Если журналист утомлен работой, постоянным поиском тем, делает это вполсилы, если он эмоционально не ангажирован к работе, аудитория чувствует этот недостаток энергии.

Действующая власть — регресс для Польши

Партия "Право и справедливость", которая при власти в Польше, объявила бойкот моей программе на телевидении. А публицистическая программа, в которую никогда не придет ни президент, ни премьер, ни хотя бы один министр, не имеет смысла. Поэтому моя программа больше не существует.

Я двадцать пять лет работал на телевидении и думал, что без программы буду иметь ломку, как наркоман. Но нет. Я доволен проектом, который сейчас выходит в онлайне – на сайтах Newsweek и Onet.pl. Это что-то новое и свежее, что я делаю с радостью и не жалуюсь. Каждый понедельник во время, когда у меня была программа на телевидении, я проезжаю мимо редакции, направляясь в спортзал и думаю: "Боже, какое счастье! На часах пять часов, а я уже свободен!"

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За последние годы политическая ситуация изменилась драматически. Политика вмешивается в частную жизнь людей гадким и агрессивным способом. Кажется, даже во времена коммунизма поляки не были разделены по признаку политических взглядов так сильно. Мы перестаем даже здороваться между собой – те, кто поддерживает власть, и те, кто против нее.

Президент Дуда – это регресс для Польши. Я говорил это еще до выборов. Прошло два года его президентства, и за это время не изменилось ничего. Президент имеет обязательства перед народом: быть гарантом Конституции, охранником безопасности, главнокомандующим вооруженных сил, строить диалог между людьми. Дуда же участвует в уничтожении конституционного права, следовательно, и демократии. Он не только не помогает полякам преодолеть раскол в обществе, а наоборот – разжигает вражду.