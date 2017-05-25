Жена журналиста Сущенко обратилась за помощью к первой леди Франции

Vasily MAXIMOV/AFP

КИЕВ, 25 мая- РИА Новости Украина. Жена украинского журналиста Романа Сущенка Анжела написала письмо первой леди Франции Бриджит Тронье с просьбой посодействовать освобождению мужа, находящегося под следствием в России. Об этом сообщил адвокат украинсца Марк Фейгин.

"Я прошу друзей из групп поддержки Романа Сущенко, моего подзащитного находящегося в лефортовской тюрьме, помочь распространить письмо-обращение его супруги Анжелики к жене президента Макрона во французских СМИ и социальных сетях", — написал Фейгин, опубликовав указанное письмо на своей странице в Facebook.

В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Эммануэля Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы.

"Разумеется, что и руководство МИД Франции, и канцелярия Главы государства детально осведомлены о нашей проблеме и прилагают усилия для её разрешения. Однако Вы вызываете во мне особое доверие и уверенность, как человек способный мне помочь. Не мне Вам давать советы, каким образом можно было бы способствовать скорому освобождению моего мужа. Вы сами смогли бы действовать, как подсказало бы Ваше сердце. Уверена, что Вам, как никому, это под силу", — говорится в письме.

Фейгин выразил надежду, что распространение письма в СМИ и соцсетях накануне визита президента РФ Владимира Путина в Париж может сыграть решающую роль в освобождении журналиста.

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ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.