Драчуны, задиры и прочие граждане. Стычки депутатов с журналистами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бравый казак Гаврилюк

Активист Майдана, а ныне нардеп "Народного фронта" Михаил Гаврилюк отличился выходкой перед коллегами.

В четверг, 18 мая, в кулуарах Рады Гаврилюк ударил в лицо журналиста Василия Крутчака, когда тот пытался у него взять интервью по последним новостям в стране.

О скандальном эпизоде сообщил сам журналист, выложив на своей странице в Facebook видео. По словам журналиста, у него разбит телефон и порвана рубашка.

"Народный депутат Михаил Гаврилюк (Народный фронт) сошел с ума. Месяц назад он заявил, что пришло решение не давать журналистам комментарии и интервью. Меня это мягко говоря удивило! Сегодня в ВР я подошел к нему с целью, чтобы узнать, не поменял ли он своего решения? Реакция Гаврилюка на видео", – прокомментировал журналист запись.

На кадрах видно, что Гаврилюк несколько раз предупредил журналиста. Тот, в свою очередь, напомнил, что месяц назад нардеп заявил о решении больше не общаться с прессой, и поинтересовался, не передумал ли он.

На уточнение, как парламентарий может не давать комментарии, если его избрал народ, Гаврилюк ответил: "На все воля божья. Василий, отстань от меня!". После этого последовал удар.

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Сам нардеп изложил свою версию конфликта с журналистом. По его словам, он не нападал на него, а наоборот, хотел поддержать, когда тот начал падать.

"Сегодня, идя со мной, спускаясь по лестнице, он шел, я молча, сказал, что я ему не даю интервью, что больше никогда не буду давать ему интервью, а он все равно. Я спускался в буфет, я иногда люблю там пить кофе", — сказал Гаврилюк в эфире 112 Украина.

По его словам, в этот момент он захотел еще раз сказать "не дам интервью, резко развернулся и сказал".

"При этом он начал падать. Если бы я знал, что он на меня будет такую кляузу писать, я бы его не поддержал. Я подложил свои ручонки, чтобы его удержать. При этом он, когда падал, у него упал телефон, я его, конечно, удержал", — утверждает депутат.

Поэтому, как говорит Гаврилюк, и порвалась рубашка. "Я одной рукой не мог удержать, должен его с верха поддержать. Рубашка оказалась очень слабой. Рубашка порвалась, лицо разбилось, телефон разбился. Я в чем виноват? Что я его хотел спасти?" — добавил он.

Язык и средний палец

Перед этим в апреле 2017 года забавная история произошла с нардепом "Народного фронта" Андреем Рекой. Он показал язык журналистам, которые его снимали в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовало общественное движение "Чесно" у себя в Twitter.

"Реакция нардепа из "Народный фронт" Андрея Реки на съемку работы депутатов в Верховной Раде. Что это было?" — говорится в сообщении.

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Как известно, Река награжден двумя орденами Николая Чудотворца I степени "За приумножение добра на земле" (в 2001 и 2007 годах).

Примечательно, что это не впервые, когда народные избранники ведут себя неприлично в Раде. В июле 2016 года представитель "Оппоблока" Евгений Балицкий показал журналистке средний палец.

Конфликт Парасюка и Дзиндзи

Не раз в эпицентре скандалов оказывался и другой выходец с Майдана — внефракционный нардеп Владимир Парасюк.

Так, 21 марта 2017 года Парасюк устроил разборки с журналистом "Дорожного патруля" Андреем Дзиндзей в кулуарах Рады.

Парасюк и Дзиндзя обсуждали события, которые произошли на одном из редутов блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса 6 марта. Дзиндзя потребовал у Парасюка вернуть ему якобы украденный телефон и карты памяти, а нардеп — чтобы Дзиндзя предъявил журналистское удостоверение, а по поводу кражи сказал ему обращаться в полицию.

"Если ты попугай, иди в зоопарк. Если ты нормальный человек, журналист, ты можешь показать свое удостоверение. На данный момент я крыльев не вижу", — заявил нардеп.

Это уже не первый конфликт между нардепом и журналистом. Ранее в феврале 2017 года Дзинздя заявил, что Парасюк заблокировал его автомобиль, после чего вломился в гостиничный номер с оружием. По словам Дзиндзи, нардеп пришел к нему "в гости" и обвинил журналиста в том, что тот своими записями якобы очерняет блокаду.

В ответ Парасюк назвал журналиста трусом, лжецом и провокатором и пообещал выложить видео со своим видением конфликта, но не сдержал обещание.

Шкиряк — журналисту: Негодяй, подонок и тварь

18 февраля 2016 года советник главы МВД Зорян Шкиряк устроил потасовку в кулуарах Рады и оскорбил представителя общественной организации "Без парканів".

Журналисту стало интересно, на какие средства живет советник Авакова, ведь последние два года он не предоставлял никаких данных о своих доходах. Но Шкиряк не захотел отвечать на вопрос о своей "пустой" декларации и пытался уйти от надоедливого журналиста.

После того, как в разговор общественника и политического деятеля вмешалась неизвестная молодая девушка, начавшая мешать профессиональной деятельности журналиста, Шкиряк тоже набросился на корреспондента.

После этого советник Авакова назвал журналиста "негодяем, подонком и тварью", а телеканал "сепарарским".

"Вы сепаратист, негодяй, подонок и тварь", — закончил свое общение с активистом советник главы МВД.

Скандал с Черновол

18 февраля 2016 года у Рады произошел конфликт с участием нардепа "Народного фронта", журналистки Татьяны Черновол, журналистов и общественных активистов.

Скандал разгорелся из-за машины активистов, которая ездила вокруг здания ВР с громкоговорителями, через которые звучали обвинения в адрес нардепа от НВ Сергея Пашинского. Именно в эту машину и залезла Черновол, заявив, что таким образом препятствует "распространению лжи".

На просьбу правоохранителей выйти из чужого авто, Черновол не только категорически отказалась, но и начала звонить "руководителю" полицейских. В разговоре женщина заявляла, что ее похитили.

Более того, когда водитель автомобиля пригрозил, что напишет заявление на имя депутата, ведь она ворвалась в чужую собственность, Черновол напомнила, что неприкасаема.

После длительных уговоров и довольно громкого спора с окружающими, для народной избранницы вызвали врачей.

По словам автомайдановца и журналиста Андрея Дзиндзи, который фиксировал все на камеру, женщине вызвали не "скорую", а санитаров из психбольницы.

Ляшко выгнал журналиста

В июне 2014 года лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выгнал из здания Рады съемочную группу российского телеканала ВГТРК.

Сначала парламентарий потребовал у представителей телеканала их удостоверения. Редакционное удостоверение журналиста российского канала он порвал, а аккредитационную карточку в Раду забрал со словами: "Вы лишены аккредитации".

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Ляшко обозвал журналиста иностранным разведчиком и шпионом и вытолкал его из здания.

"Прочь из парламента! Что здесь делают иностранные разведчики? Вы шпионы. Вы не имеете морального права приходить в украинский парламент, вы предатели!" — заявил лидер "Радикальной партии".

По материалам из открытых источников интернет