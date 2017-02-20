Зорян и Шкиряк против соцсетей: лучшие фотожабы

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на предложение советника главы МВД Зоряна Шкиряка запретить в Украине российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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"Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами", — ранее заявил Шкиряк.

Он выразил надежду, что "министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".