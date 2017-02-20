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20.02.201710:29
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    Зорян и Шкиряк против соцсетей: лучшие фотожабы

    (обновлено: )49001
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Facebook Евгения Еременко
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Фотожабы на Зоряна Шкиряка
    Соцсети

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    Фотожабы на Зоряна Шкиряка

    Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на предложение советника главы МВД Зоряна Шкиряка запретить в Украине российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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    "Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами", — ранее заявил Шкиряк.

    Он выразил надежду, что "министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".

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