Шкиряк: Савченко создает пиар-шоу в СМИ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк отпустил очередное критическое замечание в адрес Надежды Савченко. Он обвинил ее в том, что своими действиями она просто пиарится в СМИ. Об этом Шкиряк заявил в эфире "112 Украина".

"Лично я уже давно привык к ее информационным перформансам и созданию пиар-шоу в СМИ. Они (Савченко и главы ЛДНР, — ред.) действительно могут заговорить в Киеве, только в украинском суде. Мы им гарантируем пожизненный срок и трехразовое питание в украинской тюрьме. С террористами не договариваются,их уничтожают", — сказал Шкиряк.

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.