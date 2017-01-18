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    Политика

    Шкиряк: Савченко создает пиар-шоу в СМИ

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (171)

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    По мнению Шкиряка, он уже давно "привык к ее информационным перформансам и созданию пиар-шоу в СМИ". Он также добавил, что "с террористами не договариваются,их уничтожают".
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк отпустил очередное критическое замечание в адрес Надежды Савченко. Он обвинил ее в том, что своими действиями она просто пиарится в СМИ. Об этом Шкиряк заявил в эфире "112 Украина".

    Надежда Савченко рассказала о списках пленных
    Канал "Громадське Телебачення" на Youtube
    Савченко о списках пленных

    "Лично я уже давно привык к ее информационным перформансам и созданию пиар-шоу в СМИ. Они (Савченко и главы ЛДНР, — ред.) действительно могут заговорить в Киеве, только в украинском суде. Мы им гарантируем пожизненный срок и трехразовое питание в украинской тюрьме. С террористами не договариваются,их уничтожают", — сказал Шкиряк.

    Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

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