НФ требует исключить Савченко из комитета по нацбезопасности

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Фракция "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка требует на этой неделе рассмотреть вопрос об исключении Надежды Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заявил лидер фракции Максим Бурбак.

"Ко мне обратились коллеги из нашей фракции с тем, чтобы на текущей пленарной неделе (17 — 20 января — ред.) мы рассмотрели предложения относительно нахождения народного депутата Надежды Савченко в составе такого важного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны", — сказал Бурбак в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Скандал ранее разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами.

Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата.

Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.