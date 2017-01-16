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    НФ требует исключить Савченко из комитета по нацбезопасности

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (152)

    (обновлено: )4
    Лидер "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что к нему обратились коллеги с требованием на текущей пленарной неделе рассмотреть предложения относительно нахождения Савченко в составе важного комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
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    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Фракция "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка требует на этой неделе рассмотреть вопрос об исключении Надежды Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заявил лидер фракции Максим Бурбак.

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    "Ко мне обратились коллеги из нашей фракции с тем, чтобы на текущей пленарной неделе (17 — 20 января — ред.) мы рассмотрели предложения относительно нахождения народного депутата Надежды Савченко в составе такого важного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны", — сказал Бурбак в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    Скандал ранее разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами.

    Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата.

    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

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