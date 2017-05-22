Мы не можем принять всех мигрантов из Африки – итальянский журналист

РИА Новости Украина

20 мая в Милане прошел марш в поддержку мигрантов под слоганами "вместе без стен", "никто не нелегален" и разделил политиков и общественность. Неэффективное управление потоками мигрантов — одна из главных проблем Италии. Следует задуматься, действительно ли призыв объявить всех мигрантов легальными — самый подходящий способ для решения непростого вопрос иммиграции и интеграции. С увеличением потоков мигрантов станет еще сложнее гарантировать достойный уровень жизни и работу тех, кто уже прибыл в Италию и оказался оставленным на произвол судьбы.

Sputnik взял интервью у Ливио Капуто (Livio Caputo), журналиста Il Giornale, и Шерифа Эль Себаие (Sherif El Sebaie), эксперта по культурной дипломатии.

Капуто: "Я считаю эту манифестацию абсурдной, сейчас у Италии другие проблемы, тот же неконтролируемый поток мигрантов, которых слишком много, чтобы Италия могла их обеспечивать, если уж проводить марш, то я за то, чтобы остановить это нашествие, а не чтобы их приветствовать.

Проблема в том, что мы не Америка 19-го века или Аргентина в первой половине 20-го, где было место для заселения. У нас в стране почти 65 миллионов жителей, плотность населения высокая, уровень безработицы выше, чем в остальных странах Европы. Мы не можем принять всех мигрантов из Африки, которых потенциально могут быть сотни миллионов. Европа не помогает, распределение мигрантов по странам почти прекратилось.

Я считаю, после спасения мигрантов, когда они уже вне опасности, было бы абсолютно законно запретить им въезд в страну, ведь у них нет ни документов, ни виз. Мы не обязаны оставлять всех спасенных мигрантов, и, если выясняется, что это экономические мигранты, надо отправлять их на родину, хотя это сложно и дорого".

По мнению Шерифа Эль Себаие, "этот марш нужен в качестве инструмента для политиков, возможно, в качестве пиара перед выборами. Они сделали бизнес на мигрантах и хотят его сохранить. Цель марша — дать инфоповод для газет, не углубляясь в процедуры и правила, которые могли бы помочь реально справиться с потоками мигрантов, чтобы они могли способствовать развитию страны. Стоило бы устроить протест с требованиями сделать процедуры по выдаче виз более гибкими, потому что итальянские консульства порой чрезмерно строги. Например, в прошлом году группа египетских студентов не смогла приехать в Италию, хотя у них были все документы. С одной стороны, тем, кто имеет право, приехать не дают, с другой стороны, выходят и протестуют, что все мигранты законны, какая-то путаница.

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Необходимо пересмотреть законы об иммиграции и о присвоении гражданства, не доходя до крайностей, решить, принимать ли всех подряд, или быть закрытой страной, полной предрассудков. Нужен серьезный контроль за теми, кто въезжает в страну, надо ввести критерии, по которым люди могут въехать. Как меры, принятые в странах, у которых гораздо больше средств и территории, например, в США, Канаде, Австралии, они сами выбирают, кого пускать в страну, и устанавливают квоты. Благодаря квотам, мигрантам дается возможность интегрироваться без негативного социального эффекта, чтобы они в скором времени начали приносить пользу".