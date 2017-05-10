Из Кропивницкого. Наркотический квест, в который играет уже вся страна

РИА Новости Украина

Мир вокруг нас стремительно меняется — украинцы, как и жители всего цивилизованного мира, все чаще делают покупки онлайн, в интернет-магазинах — телефоны, планшеты и прочая электроника, одежда, обувь, обои, даже продукты. Туда же, в Интернет, в последние годы уходят и торговцы наркотиками. Незатейливую рекламу, нанесенную баллоном с краской просто на забор, тротуар или стену, видел, наверное, каждый житель практически любого города Кировоградщины, не говоря о миллионниках, пишет Андрей Трубачев.

Причем видел, разве что мимоходом возмутившись в очередной раз распоясавшимися хулиганами, испачкавшими стену. И неудивительно — для непосвященных эти "писульки" — загадка: одно-два непонятных слова, часто — латиницей, номер мобильного телефона, интернет-адрес сайта или контакт в одной из систем обмена сообщениями — "Вайбер", "Телеграм" и т. д. Впрочем, большинство тех, кому сегодня 13-25, школьники и студенты, выросшие в эпоху гаджетов, прекрасно знают, о чем идет речь. Собственно, именно они и являются целевой аудиторией рекламодателей.

Реклама и ее агенты Associated Press Marco Ugarte Девушки-убийцы: равенство полов в торговле наркотиками

К примеру, вот короткий перечень мест, где подобную рекламу в последнее время можно было найти в нашем областном центре (Кропивницом — ред.). Самый вопиющий случай — "трафарет" на Дворцовой, прямо на главной площади города, рядом со зданием государственной администрации (на фото). Замечено было местными журналистами чуть более месяца назад.

Еще — один из старых двухэтажных домов на Шевченко, в котором, к слову, живет одна из наших коллег. В двух шагах от Кировоградского коллегиума и Кибернетико-технического колледжа. Набережная, через дорогу от кафедрального собора УПЦ МП и детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва, рядом с филиалом киевского университета культуры. Склад возле одного из входов на муниципальный рынок — здесь большое движение людей собственно на рынок и с рынка, на старый автовокзал и с него. Нежилое помещение на перекрестке у Крытого рынка. Стенка гаража у котельной напротив частной начальной школы "Виктория-П". Еще одна стена в начале улицы Кропивницкого у бывшего кафе "Марго" — рядом несколько студенческих общежитий, остановка электропоезда, с которой эти самые студенты из районов как раз попадают в город, и, опять-таки, недалеко школа № 26.

И масса надписей — просто на стенах, заборах и гаражах в спальных районах. Это только то, что навскидку вспомнили несколько человек, работающих в одном помещении. Подобных "вывесок" намного больше.

Торгуют синтетическими препаратами — "солями-спайсами", покурив которые, подростки иногда выходят в окна, амфетамином, под которым можно скакать сутки напролет, а потом еще сутки страдать от жесточайшей абстиненции, иногда на грани психоза. Торгуют и "классической" коноплей-марихуаной, в том числе элитных сортов. И раз все это продают, значит, кто-то все это покупает. Масштаб бедствия в силу профессиональных привычек и гражданской позиции пытается оценить бывший прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко.

"Эту проблему я вижу в целом у нас в стране, поскольку много езжу, отслеживаю и обращаю внимание, — говорит он. - Поэтому у меня есть представление об украинских "нарко-нарывах", один из них, ближайший к нам — это Николаев, я там часто бываю. Кривой Рог — отдельная тема, из этой же оперы. И мы находимся как раз на своеобразной "дуге".

Как бы то ни было, уже сегодня существует бесчисленное количество сайтов, которые работают в Украине, как правило, в крупных городах. Если один все-таки закрывают, на его месте появляются несколько новых — как в сказке о Змее Горыныче. В новостях по теме, помимо уже упоминавшегося Николаева, звучат Харьков, Одесса, и не только.

"Львов — как ни странно, своими глазами видел, - утверждает Жолонко. - В Тернополе — за последние несколько месяцев мы несколько раз были, весь центр, вся улица Замковая расписана этими адресами. Там, как и у нас, достаточно большой сегмент студентов-иностранцев, это тоже потенциальные потребители".

Сайты и форумы при этих сайтах, которые постоянно меняют адреса, а точнее — стоящие за ними люди используют проверенные маркетинговые подходы, это умно организованный, структурированный преступный бизнес. Во-первых, по всем правилам новым клиентам предлагаются бесплатные пробники. Во-вторых, для желающих возможны разные формы заработка. В том числе — путем нанесения вот этих самых адресов на стены, столбы и тротуары — 20 гривен за одну точку, к примеру.

"Есть пошаговые рекомендации, как и где это лучше делать, - поясняет экс-прокурор. - На первом месте — школы, учебные заведения, центральные улицы, стадионы, площади. Все на платной основе. Люди, которые наносят эти надписи, делают это в наиболее людных местах, там, где тусуется молодежь — остановки, учебные заведения, площади, большие спальные микрорайоны, пути миграции больших потоков людей в супермаркеты и обратно, и так далее. Логистика продуманная. Человек, который наносит надпись, фотографирует ее и предоставляет как доказательство заказчикам".

Некнижные закладки

После того как рекламу прочел потенциальный покупатель, происходит обмен сообщениями по указанным в ней контактам. Вместо уличного "есть чо?" и всего подобного, здесь — вполне цивилизованный, даже профессиональный, с точки зрения того же маркетинга, диалог.

"Они нормально общаются. "Ваше место, район", готовы ли приехать в другой. "Извините, через неделю — сейчас мы не работаем по городу". Через неделю они уходят из "Вайбера" в "Телеграм": "Добрый день, у вас висит заказ, можем предложить другой вариант. К сожалению, по Кировограду сейчас опять не работаем, в ближайшее время сообщим вам". Новостная рассылка прямо", - рассказывает Жолонко, неоднократно тестировавший связь с продавцами под видом покупателя.

Самое интересное, "закладка" и ее поиски начинаются после того, как заказ сделан и оплачен так же дистанционно — на банковскую карту, через терминал или посредством любого другого сервиса электронных же платежей. Кстати, во многих случаях это может быть и мошенничество — не пойдешь же жаловаться в полицию, что тебя на покупке наркотиков "кинули".

"Закладка" — чтобы соблюсти анонимность, исключить передачу товара-денег из рук в руки, которую можно зафиксировать как факт сбыта, это безопасно, - рассказывает наш собеседник. - Оператор, установив с вами связь, определяет приблизительно место, где вам удобно будет его забрать. И где удобно "закладывать", не привлекая внимания. Например, какой-нибудь парк. Дилер совершенно спокойно приходит туда, имея возможность осмотреться, чтобы никого вокруг не было, и закапывает эту дозу на глубину 5-10 см под каким-нибудь деревом. Или кладет между кирпичами, в щели у ворот. Он фотографирует это место, уходит и клиентам по тем же каналам связи сообщает: можете забрать, например, улица Павлика Морозова, дом такой-то, пятое дерево от входа".

Случаются, конечно, и курьезы. К примеру, в том же Николаеве экс-прокурор с супругой наблюдал картину: в центре города, старая улица, 10 человек роют землю. И жутко матерятся при этом — очевидно, дилер дал не очень точные ориентиры.

"Мы спрашиваем у окружающих: вы видите, что происходит?— рассказывает Жолонко. - Говорят: наверное, благоустраивают. Они не понимают, что если копать отвертками в центре города, то вряд ли для того, чтобы высадить цветы. 10 человек, среди них — две молодых девушки. Окружающие, которых это не коснулось, просто не понимают, что происходит…".

Системная проблема?

Главная загвоздка, похоже, даже не в этом, а в непонимании людей, которых напрямую касается. По должности. Во всяком случае, адекватной реакции на появление новых форм старой угрозы со стороны правоохранителей их бывший коллега пока не видит.

"Проблема интернет-торговли наркотиками встала в полный рост за последние годы, начиная с 2014-го. Повлиял системный кризис в органах, их реформирование — волны различных аттестаций, увольнений и так далее. Правоохранители были деморализованы, больше задумывались о собственном будущем. В 2015 году ОБНОН и УБОП "разгоняют" полностью, были законодательные нестыковки с полномочиями по ведению оперативно-разыскной деятельности. Проблемы переходного периода затянулись практически до сегодняшнего дня. За этот период все это "чудо" разрослось, и сегодня мы имеем то, что имеем. Это влияние всех этих перестроечных событий", — уверен бывший прокурор области.

По его мнению, системность работы правоохранительных органов в вопросах наркоторговли была подкошена. Объективные причины утверждать, что ими и сегодня не занимаются так, как следовало бы, остаются.

"Берем показатели борьбы с преступностью условно за 10-20 последних лет, - предлагает Сергей Жолонко. — Общая тенденция была такая, что в структуре выявленных организованных преступных групп в Украине до 50% занимали дела о группах наркосбыта. Это то, что было всегда "под ногами", любой УБОП любой области делал на этом показатели, и за это даже ругали, мол, выявляйте больше экономики, коррупции, торговли людьми… Вопрос: где сегодня те заметные преступные группы, которые выявляются? Я не вижу ни по публикациям, ни по открытой статистике, которая доступна. Этого нет, они единичны".

Его слова косвенно может подтвердить и автор этих строк. К примеру, в прошлом году полиция отрапортовала о задержании в нашем областном центре наркоторговцев, работавших на выезде — прямо в микроавтобусе, припаркованном в Роще Десантников. Точно известно, что те же люди, во всяком случае, представители той же преступной группы, много лет специализировавшейся на торговле трамадолом в районе Николаевки, сегодня продолжают ее вести, переместившись дальше за город — в Лелековку.

А буквально на днях в новостях появились сообщения о том, что правоохранителями в Александрии возбуждено дело по факту "зачистки" города от наркодилеров и наркозависимых некими местными Робин Гудами. Не по факту деятельности наркодилеров, заметьте. Тем временем только общественность, похоже, и бьет в набат по поводу. И даже пытается делать то, что должны бы делать люди в погонах.

"В Николаеве я впервые в жизни пошел на акцию протеста, видя непрофессиональную работу полиции и прокуратуры, - говорит экс-прокурор. - Когда город был переполнен информацией, все всё видели, все всё понимали, посреди белого дня с машины разбрасывали листовки с рекламой "спайсов", были готовы уже как кофе доставлять, до этого дошло. Жители одного из дворов избили участников автоквеста — подумали, что это "закладчики". Хозяина одного из магазинов достали, он установил камеры и даже назначил награду за поимку тех, кто наносит эту рекламу на стены поблизости. Просто молодые люди, байкеры, начали их ловить, сдавать. Реакция прокуратуры была такая — это дело полиции, а реакция полиции — извините, у нас пока экспертиза, пока то-другое, оснований нет и так далее. Люди были отпущены, город был шокирован. Это неправильный подход. Как это дело полиции, если прокуратура — процессуальный руководитель в каждом уголовном деле полиции? Так выписан Уголовно-процессуальный кодекс. И я говорю уже не с гражданской, а с профессиональной точки зрения".

По мнению Жолонко, чтобы вести по-настоящему эффективную борьбу с распространителями наркотиков, должна быть создана мощная, финансово обеспеченная программа и полноценная служба на государственном уровне.

"Профессионалы должны заводить оперативно-разыскные дела, иметь агентуру, чтобы знали, где, кто, что в каждом конкретном районе, - считает он. - Раньше это все знали участковые, соответственно, кто-то крышевал, незаконно наживался на этом, кто-то выявлял, но все всё знали. Это существовало в режиме взаимного информирования. Сейчас условному мощному, системному дилеру наркотиков даже не к кому идти договариваться! Для борьбы с коррупцией у нас созданы специальные органы, создаются специальные суды. Есть проблема — ею занимаются. В плане наркопреступности такого мы не видим. Старые органы разогнаны, новые — специальный департамент противодействия наркопреступности численностью 600 человек ликвидирован в конце прошлого года. Его функции переданы в центральный аппарат и территориальные органы полиции на местах. Мы же имеем сыщиков и следователей национальной полиции, которые завалены текучкой — кражи, грабежи, убийства, мы имеем прокуратуру, которая не совсем справляется с процессуальным руководством. Они физически не в состоянии тянуть что-то еще. Нужен системный подход.Раньше ОБНОН был в каждом районе, сейчас это несколько человек на несколько областей. Нет в Александрии ОБНОНа, нет в Светловодске, нет в Кременчуге. Я, как гражданин, хочу видеть какой-то результат. Хотя внимательно слежу за всеми новостями, которые генерирует этот департамент, вижу, что выявляется, как выявляется. И не вижу главного — чтобы взяли хотя бы одну такую вертикально интегрированную систему сбыта".

И раз уж речь о вертикальных системах, значит, где-то у них должна быть "голова" или "головы". Наш собеседник, ссылаясь на собственный профессиональный опыт, констатирует: большая волна наркоторговли через Интернет прошла в свое время в России, гораздо раньше, чем у нас. Причем украинцы ездили туда на "заработки" именно в этой сфере тогда и ездят сейчас.

"Мое мнение, предположение — все это связано с войной на востоке, и каналы проникновения в основном идут оттуда, - говорит экс-прокурор. — Мне так кажется. Спайсы и т. п. - думаю, что это Юго-Восточная Азия и Россия. Это порты, железная дорога, государственная граница. И это, видимо, коррупция. Борясь с наркопреступностью, мы должны иметь в виду, что коррупционная составляющая здесь очень большая".

Контрольная закупка

Вместо послесловия отметим: одна из многочисленных попыток Сергея Жолонко установить контакт с дилерами, работающими на Кировоградщине через описанные выше схемы, и довести дело до готовой закладки, увенчалась успехом уже после того, как было записано это интервью — ему удалось-таки купить наркотики через Интернет. Теперь "мяч" на стороне правоохранителей. Продолжение следует…