Балаклея частично закрыта для жителей – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Балаклее начались восстановительные работы. Об этом сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

По ее словам, пожар на военных складах уже ликвидирован. Еще встречаются одиночные взрывы, но они не представляют угрозы для жителей.

По предварительным оценкам, около 40 сооружений значительно повреждены и требуют капитального ремонта.

Подробнее о восстановлении Балаклеи сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Відновлювальні роботи дійсно розпочалися?

— Відновлювальні роботи співпадають у часі з тим, як місто продовжують очищувати від залишків вибухонебезпечних предметів. Фактично, мабуть, найпершим завданням є якраз-таки очистка міста, а вже потім почнуть повноцінні відновлювальні роботи. На перший етап — це вставляння вікон, дверей, за словами голови Харківської ОДА Юлії Світличної, піде до чотирьох днів. Ці роботи уже почалися, вони тривають. Тобто це найпростіші і екстрені так звані роботи, які можна виконати своїми силами, тобто скління і вставлення дверей. Наступним етапом роботи, поки що він триватиме близько семи днів, це вже більш серйозні роботи по відновленні, можливо, покрівлі, пошкоджених дахів. І третій етап роботи – це вже повноцінний капітальний ремонт, він вже очевидно почнеться після того, як буде повністю очищена територія міста Балаклія, зараз ця робота ще триває.

Що з людьми? Обіцяли їх відселити, чи дійсно вони забезпечені житлом на часи ремонту?

— Так, на цей час в пунктах евакуації перебуває близько тисячі людей. Вони повністю забезпечені їжею, житлом і місцем для ночівлі. Це люди, які залишаються в пунктах евакуації, вони до цього проживали в півторакілометровій зоні в місті Балаклія, там де зараз ще ця частина міста ще залишається закритою для повернення, тому що ще вона не очищена від вибухівки, від розльотів снарядів.

Чи ведеться мова про компенсацію збитків людям?

— Місцева влада обіцює повністю допомагати з відновлювальними роботами. Конкретно суми ще не озвучуються, тому що невідомо до кінця, який ступінь руйнування будинків, що в півторакілометровій зоні, тобто які стоять майже впритул до військового арсеналу. Але влада обіцяє допомагати у відновленні всіх будинків. На цей час уже приходить в область гуманітарна допомога, зокрема, от уже кілька кубометрів пиломатеріалів прийшли в Балаклію з сусідніх районів Харківщини, тобто це вже матеріали для відновлення пошкоджених дахів.

В ЗМІ повідомляється, що в Балаклію прибувають представники НАТО. Що робитимуть вони, як допомагатимуть?

— Так, справді, представники НАТО вже прибули до Балаклії, їх зустрів заступник міністра оборони України Ігор Павловський. За даними прес-служби Міноборони, основним завданням делегації є ознайомлення з поточною ситуацією на арсеналі з метою визначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів. Тобто представники НАТО будуть оглядати те, що там відбулося, і власне визначатимуть, яким чином та в якому обсязі Україні будуть надавати допомогу країни-партнери.

Наскільки ми зараз розуміємо, частина Балаклії зараз без світла та газу. Наскільки це значна частина міста?

— Станом на ранок без світла залишалась десята частина міста Балаклія, це населені районі, які стоять впритул до військового арсеналу. Там також немає очевидно і газу. В усіх населених пунктах, які підпадали в цю десятикілометрову зону відселення, вже повернуто світло. Обіцяють, що світло остаточно в усі будинки повернуть завтра, 26 березня.

Як надалі розвиватиметься ситуація?

— Обіцяє місцева влада до четверга, до 30 березня, поновити газопостачання, цей процес є трохи довшим, тому що треба провести абсолютно повний побудинковий, поквартирний обхід, щоби не були відкриті газові прилади, щоб це не призвело до нової трагедії.

Ранее глава Змиевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.