В Балаклею прибыли представители НАТО

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Представители НАТО прибыли в Балаклею для разминирования военной базы. Об этом сообщила в субботу губернатор области Юлия Светличная.

Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи Украине по разминированию территорий в районе Балаклеи.

"Уже на эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию самой военной базы по указу президента", — сказала Светличная в эфире телеканала "112 Украина".

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.