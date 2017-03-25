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    В Балаклею прибыли представители НАТО

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (99)

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    Согласно информации губернатора Харьковской области Юлии Светличной, представители НАТО прибыли для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Представители НАТО прибыли в Балаклею для разминирования военной базы. Об этом сообщила в субботу губернатор области Юлия Светличная.

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Балаклея: о людях не думал практически никто

    Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи Украине по разминированию территорий в районе Балаклеи.

    "Уже на эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию самой военной базы по указу президента", — сказала Светличная в эфире телеканала "112 Украина".

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

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