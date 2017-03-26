Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее

"По состоянию на 21 час 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности… В течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Ранее ГСЧС сообщала, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров. Премьер Владимир Гройсман сообщал ранее, что по состоянию на утро субботы на технической территории арсенала пожар ликвидирован, однако еще наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных очагов. При этом радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала, сказал премьер.

Отмечается, что для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС привлечены 3 пожарные автоцистерны.

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"Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществляют очистку территории Балаклеи и Балаклейского района от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов. Полностью очищены 5 секторов города (2 сектора в течение 25 марта)", — добавляет ведомство.

Как отмечает ГСЧС, всего с начала работ изъяты 620 взрывоопасных предметов. К работам по разминированию привлечены 75 пиротехников. Властями организовано комиссионное обследование поврежденных зданий города и района.

Волонтерские организации и общество Красного креста раздали около 60 тонн продуктов питания, медикаментов на сумму более 470 тысяч гривен, а также 800 комплектов одеял и матрасов. Власти организовали одноразовое горячее питание жителей поселка Нефтяник, сообщает ГСЧС. Пострадавшие получили 900 продуктовых наборов.