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    Политика

    Запад готов предоставить техпомощь по ликвидации ЧП в Балаклее - МО

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (98)

    (обновлено: )15301
    Согласно информации, речь может идти об обучении и инструктаже иностранными специалистами украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлении технической помощи.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Минобороны Украины сообщают, что западные партнеры могут предоставить Киеву техническую помощь и провести обучение военных. Об этом сообщает ведомство со ссылкой на старшего группы иностранных представителей, военного атташе посольства США в Украине Поула Шмитта.

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    УНИАН
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    Минобороны Украины ранее сообщило, что представители Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами выехали на место ЧП в Харьковской области, где произошел взрыв, чтобы определить объем помощи по преодолению последствий пожара.

    В ведомстве сообщили, что американский представитель отметил высокий профессионализм украинских военных и представителей других профильных структур в организации и проведении мероприятий по ликвидации последствий пожара на арсенале.

    "Поул Шмитт отметил, что в настоящее время речь может идти об обучении и инструктаже иностранными специалистами украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлении технической помощи", — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи Украине по разминированию территорий в районе Балаклеи.

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

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