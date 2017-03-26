ГСЧС: в Балаклее продолжают взрываться боеприпасы

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области продолжают происходить одиночные взрывы боеприпасов разной интенсивности. Пожаров на территории города и прилегающих населенных пунктов не зафиксировано, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Балаклея: о людях не думал практически никто

"В Балаклее очищены 5 из 9 секторов — с начала проведения работ изъято 620 взрывоопасных предметов. К работам по разминированию привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники. Город до сих пор отключен от газоснабжения, также по-прежнему на расстоянии 40 км от места события закрыто воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по станции Балаклея 25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.