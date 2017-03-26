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    Происшествия

    В Балаклее продолжаются одиночные взрывы - ГСЧС

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (106)

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    В течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано. Полностью очищено пять секторов города, в том числе два накануне.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности продолжают наблюдаться на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:00 воскресенья, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    "В г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", — сказано в сообщении.

    ГСЧС Украины
    Последствия взрывов в Балаклее

    Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены три пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены три пожарные автоцистерны.

    В течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Балаклея: о людях не думал практически никто

    В ГСЧС также добавили, что газоснабжение в городе отключено, воздушное пространство закрыто на расстоянии 40 км от места происшествия.

    По станции Балаклея 25 марта было возобновлено движение железнодорожного транспорта. Полностью очищено пять секторов города, в том числе накануне два.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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