Из Ивано-Франковска. Кто и где в Украине живет лучше всех

РИА Новости Украина

Конечно, все помнят высказывание о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика. В каждом конкретном случае трудно оспорить это утверждение, поскольку статистика отражает среднее значение. А это — как средняя температура в больничной палате: кто-то умер, а у кого лихорадка, но в среднем у всех — 36,6. Впрочем, статистика — таки полезная вещь, и когда немного задуматься над теми данными, пусть даже усредненными, они дадут хорошую пищу для размышлений и определенных выводов, пишет Олег Басок.

В частности, недавно Госстат обнародовал данные о средней заработной плате в Украине за декабрь прошлого года (со статистикой всегда так: все данные идут с опозданием, когда больше, когда меньше). Итак, как свидетельствуют бесстрастные фанаты цифр, реальная зарплата в Украине в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 18,6%, а с декабрем 2015 года — на 11,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре составила 6475 грн., Что в четыре раза выше действующего на то время уровня минимальной зарплаты (1600 грн.). Впрочем, если сравнить с новым уровнем минимальной зарплаты, который в Украине официально введен с начала 2017 года, то окажется, что средний заработок одного украинца, который работает официально и чьи данные попадают в учет статистики, всего вдвое больше новой "минималки".

Думаю, что многим будет интересно, а где же, в какой сфере в нашем государстве официально зарабатывают больше всего? Мы выделили только трех лидеров по этому показателю. Итак, на третьей позиции — сфера "информации и телекоммуникации", где средняя зарплата составляет 11 164 грн. на декабрь прошлого года. Чуть больше получают за свою работу финансисты и страховщики — 11 715 грн. А бесспорными лидерами в конце прошлого года были работники авиационного транспорта, чья средняя заработная плата, по данным Госстата, составила 27 345 грн.

Что касается тех, кто зарабатывает меньше, то аутсайдеры расположились так: меньше всего получают за свою работу работники почтового и курьерского дел — 3 438 грн., Почти на тысячу больше получают работники по временному размещению и организации питания — 4 229 грн., сельского хозяйства — 4 417 грн. и, как это ни парадоксально, работники здравоохранения — 4689 грн. Напомним, что это данные на декабрь прошлого года.

И еще один интересный аспект: а где же работать и жить лучше? Ответ на этот вопрос дают данные того же Госкомстата в разрезе регионов. Следовательно, при средней заработной плате в стране в целом в 6 475 грн. в последний месяц прошлого года пятерка регионов с наименьшим официальным средним заработком выглядит так: Тернопольская область (4 781 грн.), Черниговская (4 804 грн.), Кировоградская (4 927 грн.) Ивано-Франковская (4 993 грн., или 77,1 процента от средней заработной платы в стране) и Житомирская область (4 997 грн.) Заметим, что это все регионы, которые входят в категорию «четырехтысячников», в остальных — средняя заработная плата, по крайней мере по данным статистики, превышает отметку в 5000 гривен.

Что касается регионов с самым высоким средним уровнем официальных доходов, то здесь лидирует, безусловно, город Киев со средним заработком в 11 094 грн., Далее следует Донецкая область без оккупированной части — 7 111 грн., А также Одесская — 6 535 грн.

Добавим к этому, что наши соседи львовяне заработали в среднем в декабре прошлого года 5 623 грн., закарпатцы — 5 597 грн., а буковинцы — 5 058 грн.

Учитывая эти данные, можно сделать определенные выводы о богатых и бедных регионах страны. Заметим, что сельскохозяйственная Тернопольщина всегда на протяжении последних лет была на последней позиции и по уровню жизни, и по уровню заработков. Так же, как Киев лидировал по всем показателям. Впрочем, позиция Ивано-Франковщины как четвертой с конца, думаю, вряд ли удовлетворяет наших земляков. И не этот ли показатель должен стать определяющим в оценке работы власти региона?

Нельзя не упомянуть и о том, что с нового года минимальную заработную плату в Украине заставили повысить вдвое. Причем, как уверяли нас чиновники, это не повлияет на инфляцию и будет общим благом. Впрочем, уже сейчас специалисты из Нацбанка утверждают, что такое повышение минимальной заработной платы, несмотря на повышение валового внутреннего продукта на полпроцента приведет также и к одному проценту дополнительной инфляции. Обо всех последствиях такого шага еще рано говорить, но о некоторых можно сказать уже.

Читайте также: Золотарев: страна движется к развязке

Вот что написал наш коллега, редактор львовской газеты "Ратуша" Николай Савельев: "Я руководитель и редактор коммунального предприятия "Львовская городская газета "Ратуша". После увеличения минимальной зарплаты до 3 200 гривен все в нашей редакции будут иметь по 3 200 гривен. Уборщица, водитель, корректор, литературный редактор, бухгалтер, журналисты, завотделом, заместители. Хотя на самом деле после уплаты налогов они получат на руки 2 576 гривен. До повышения минималки вдвое они получали на руки в среднем 2 147 гривен. ЭТО ВСЕ, что вы должны знать о повышении минимальной заработной платы ВДВОЕ".

Сейчас оставим вопрос о справедливости такой оплаты труда на усмотрение тех, кто принимал это решение, и наших читателей. Впрочем, учитывая то, как работают промышленные и аграрные предприятия области, вряд ли можно надеяться на то, что Прикарпатье уйдет со своего места — четвертого снизу — в шкале среднего заработка в ближайшее время. Разве что должно произойти чудо…