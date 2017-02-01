Уровень доверия населения к системе здравоохранения очень низкий - эксперт

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Социологическая группа "Рейтинг" в декабре 2016 года провела масштабный опрос по поводу состояния медицины в Украине и отношения к ней украинцев. Две трети опрошенных знают, кто является их семейным врачом или терапевтом, оставшиеся 30 % — нет. Большинство респондентов — 53% — доверяют своему лечащему врачу. 27% опрошенных считают, что заключение контрактов между пациентом и врачом улучшит качество медицинской помощи, но при условии увеличения заработной платы врача как минимум на 30%. 36% утверждают, что это ничего не поменяет, а 16% вообще полагают, что после этого качество медицинской помощи ухудшится.

Свое мнение о системе здравоохранения в Украине высказал менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Дело в том, что правильная система здравоохранения настроена должна быть таким образом, чтобы делать максимальный акцент на профилактике и на ранней диагностике. У нас, к сожалению, ситуация такова, что мы обращаемся за медицинской помощью уже тогда, когда возникает проблема. Это первое, что обращает внимание. Дело в том, что это тревожный сигнал в контексте не только медицинской реформы, у нас в обществе уровень доверия к каким-либо изменениям, в том числе и в системе здравоохранения, достаточно низкий. Очевидно, за 25 лет мы постоянно слышали о медицинской реформе, о том, что реформа нужна, о том, что реформа вот-вот начнется, но общество устало от обещаний. Поэтому, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что такой высокой уровень недоверия к тому, что это что-то изменит, просто вызван тем, что просто высокий уровень недоверия к возможности что-то менять, к возможности что-то реформировать, в том числе и реформа системы здравоохранения", — считает эксперт.