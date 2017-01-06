Эксперт: Минздрав больше отнимает жизней, чем охраняет

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Известный кардиохирург Борис Тодуров считает, что халатная работа главы Минздрава Ульяны Супрун и министерства в целом забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Он, в частности, обвинил МОЗ в срыве программы по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая предусматривала закупку лекарственных препаратов для населения на сумму 364 миллиона гривен.

Ситуацию в сфере здравоохранения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере здравоохранения, исполнительный директор благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом" Владимир Курпита.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прокоментуйте думку Володимира Тодурова, який вважає, що настільки погано працює МОЗ, що вже навіть в тилу гине значно більше людей, ніж від війни…

— Я не можу говорити за Бориса Тодурова, я висловлю свою думку. На мою думку, ситуація в сфері охорони здоров’я, дійсно, є досить критичною, але в цьому не є абсолютна вина чи заслуга пані Супрун і її команди, оскільки їй дісталась та розруха, ті розвалини, які були зроблені протягом попередніх 20 років в системі охорони здоров’я. Насправді, ми маємо зараз дуже складну ситуацію, оскільки їй у спадок дісталось невирішених дуже багато питань, передусім, з нереформуванням системи. Але, в той же час, ті кроки, які робить команда Уляни Супрун, на даний момент є, на мою думку, єдино можливими, що можна зробити в тій складній ситуації, яка сталась. Я, в принципі, погоджуюсь з паном Тодуровим в тому, що наразі відсутність доступу до ліків є дуже критичною в Україні. Дійсно, в Україні зараз гине 1600 пацієнтів кожного дня. Проте наша організація неодноразово заявляла ще з часів пані Богатирьової… Проте ситуація з державними закупівлями, які передані міжнародним організаціям, на даний момент демонструють можливість покращити ситуацію з доступності ліків і, я думаю, що в 2017-му році ця ситуація стане критично кращою.

Якщо програма із закупівлі ліків для серцево-судинних захворювань зірвана, про яку суму все ж таки йдеться і якої кількості людей стосується ця проблема?

— Якщо ми говоримо взагалі про державні програми, то МОЗ наразі виконує 18 програм за понад 30 напрямами. Загальна суму в 2016-му році склала 3,9 мільярди гривен. Серед них такі програми як серцево-судинні захворювання, але це не ліки, а, передусім, витратні матеріали для проведення оперативних втручань. Окрім цього, це програма з дитячої, дорослої онкології, програми із цукрового діабету, із туберкульозу, імунопрофілактики ВІЛ/СНІДУ тощо. В 2017-му році в результаті тривалих перемовин між МОЗ і Мінфіном загальна сума видатків на ці програми збільшена до 5,9 мільярдів гривен, тобто вона збільшена практично на 59%. Але, говорячи про серцево-судинні захворювання, я так розумію, що ми повинні пам’ятати, що є програми, коли купуються ліки, ці програми МОЗ для серцево-судинних захворювань не фінансує. Вони йдуть через фінансування місцевих бюджетів і є програми, де закуповувались товари, ще раз кажу, що витрати для проведення оперативних втручань, які десь приблизно складають ту суму, про яку говорить пан Тодуров. Але, в той же час, наприклад, ще є декілька програм, за якими фінансуються безпосередньо лікувальні заклади, зокрема, центр серця київський, який очолює пан Тодуров, теж фінансується безпосередньо із державного бюджету. Сума на його підтримку, на його існування, складає десь приблизно до 37 мільйонів гривень на рік. Тобто так, ми в скруті, ми живемо в досить складній ситуації, проте програми на даний момент продовжують фінансуватись і, я думаю, що 2017-ий рік насправді буде таким маркером, чи справиться команда Супрун з тими коштами, з тими можливостями, які є.

Тодуров звинувачує заступника міністра охорони здоров’я Лінчевського в тому, що він нібито заблокував роботу Інституту серця на чотири місяці. Зокрема відмовив у відкритті філіалів у Донецькій і Луганській області. Як ви вважаєте?

— Мені невідомо про блокування. Я знаю, що були такі ініціативи стосовно відкриття філіалів Інституту серця, проте мені невідомо, наскільки далеко ці філіали розвивались і які були плани в подальшому. Безперечно, серцево-судинні захворювання є дуже критичними для України. Вони складають 2/3 всіх причин захворюваності та смертності серед населення, і в країні має бути прийнята комплексна програма для подолання цієї проблеми. Поки що створення нових програм заблоковано урядом і навіть ці програми, які закінчуються, про які, наприклад, говорять інші експерти, зокрема, по імунопрофілактиці, програма по туберкульозу, вони завершені, але уряд продовжує їх фінансувати як заходи. Це не досить правильно, оскільки, продовжуючи фінансувати окремі заходи, фактично, все зводиться тільки до закупівлі медикаментів. В той же час програма має бути комплексною, включати, передусім, і розвиток науки, і розвиток профілактичних напрямів, і, таким чином, можна погодитись з паном Тодуровим, який говорить про те, що насправді медична громадськість дуже очікує від МОЗ такого бачення комплексного вирішення окремих проблем, а не тільки питань з розвитком первинної медичної допомоги.

О деятельности МОЗ под руководством Ульяны Супрун также выразил свое мнение в эфире "ГС" член правления Украинской ассоциации семейной медицины, член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Действительно ли есть такая проблема с финансированием кардиопрограммам и, возможно, других программ?

— С закупками вообще последние два года полная чехарда творится в министерстве. Это нельзя связывать только с Ульяной Супрун. Хотя то, что сегодня происходит, казалось бы, министерство имеет публичную, полную и всестороннюю поддержку со стороны правительства, президента. Можно было бы как-то активизировать ситуацию и провести закупки, но граждане сегодня не могут позволить себе из-за своей бедности купить те вещи, которые необходимы для проведения кардиохирургических операций. Она и так сама по себе операция дорогая, там же расходные материалы – это серьезная вещь. Поэтому, конечно, Тодуров прав, думать нечего. Люди гибнут реально из-за того, что они не могут себе позволить те вмешательства, которые им необходимы.

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С другими программами все так же плохо? Кто за это несет ответственность?

— Правительство. Правительство декларировало полную всестороннюю поддержку, президент, в том числе, деятельности министерства. Министерство делает то, что делает. Вы же понимаете, каждый из вас, что если мы сели в самолет и нам сказали, что там велосипедист будет сидеть за штурвалом этого самолета, я бы встал.

Вы имеете в виду, что непрофессионал управляет МОЗ?

— Вы представляете себе зоотехника или руководителя фирмы, которого поставить руководить сельским хозяйством Украины. Это непредставимо, да? Как может руководитель небольшого диагностического центра руководить здравоохранением другой страны, которую он вообще не знает? То есть какие-то представления есть, но это представления, а не реальные знания.

Кому-то выгодно нахождение Супрун во главе министерства?

— Конечно. Если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно, еще Маяковский писал.

Есть ли у вас предположения, кому это нужно? По вашему мнению, министр не справляется со своими профессиональными обязанностями?

— Вы знаете, здравоохранение Украины вопреки всему, что говорят, что его не существует, это вранье. Во-первых, существует. Роддома работают, если будет у человека травма, его привезут в больницу. Да, в основном, берут деньги за то, что привозят, но есть куда привезти и врач есть. Это работающая система, плохо работающая, коррупционная, много чего можно сказать, но она сегодня существует. В этой системе есть огромное количество собственности на сегодняшний день. Вот положить эту собственность и продать ее с молотка – это чудесная идея, которая, наверное, не дает спать многим людям, которые на это смотрят как на объект присвоения. Поэтому хаос в системе – это очень выгодная штука.

Как вы считаете, подобные громкие заявления, которые сделал Тодуров и ряд других экспертов, подтверждают, что ситуация достаточно плачевная?

— Прежде всего, хотелось бы получить компетентное руководство МОЗ. Хотят ли этого другие органы государственной власти, вопрос. Но комитет ВР, я работаю еще и помощником нардепа Мусия Олега Степановича, неоднократно ставил вопрос о вынесении кандидатуры министра на рассмотрение ВР, что определено Конституцией. Так вот эта конституционная норма не выполняется, грубо не выполняется.

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В МОЗ идут на контакт? Наверняка, ведь были попытки решить эту проблему?

— Министр не была в комитете несколько месяцев, не приходила.

Если речь идет не о комитете, а о взаимодействии с теми же руководителями медучреждений, с тем же Тодуровым? С его коллегами?

— Тодуров утверждает, что МОЗ боится профессионалов, потому что оно их не понимает и не в состоянии с ними компетентно разговаривать. Я думаю, что Тодуров не прав. Никого министерство сегодня не боится вообще. Оно не боится делать глупости.

В деятельности госпожи Супрун есть достижения?

— Много шума из ничего.

Ранее президент международного благотворительного фонда Сергей Сошинский прокомментировал в эфире "ГС", почему Украина не готова к страховой медицине, а также почему украинцы потребляют много лекарств, которые никак не решают проблемы здоровья.

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Также генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин и менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка в эфире "ГС" спрогнозировали, насколько успешным будет внедрение страховой медицины в стране.