Кулеба: численность детского населения в Украине сократилась вдвое

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Численность детского населения в Украине за период независимости с 1991 года уменьшилась почти вдвое, заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в два раза и сегодня составляет 7,6 миллиона", — заявил Кулеба в Херсоне на конференции, передает "Укринформ".

Он отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

По его данным, почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

Кулеба отметил, что каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку, и минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях. По его словам, такие дети "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка рассказал, что в Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.

"На сегодня каждый восьмой ребенок пострадал от конфликта на востоке (Украины). 600 тысяч детей проживают на оккупированной территории. Почти 250 тысяч детей — переселенцы. А 100 тысяч детей живут в зоне соприкосновения", — сообщил Кулеба.