ФИФА отстранила за допинг капитана сборной Перу Герреро

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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил на 30 дней нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро из-за положительной допинг-пробы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Федерацию перуанского футбола (FPF).

Герреро, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, сдал 5 октября после матча с командой Аргентины допинг-тест, который показал положительный результат.

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Как отмечается в заявлении, Федерация перуанского футбола "уважает решение ФИФА и надеется, что все факты этого дела будут выяснены". Вместе с тем FPF выразила поддержку Герреро и "солидарность с ним в этот трудный период".

Ранее ESPN со ссылкой на источники в Аргентине сообщило, что 33-летний форвард был удивлен после того, как ему сообщили о случившемся в пятницу, а его адвокаты заявили, что игрок опроверг употребление запрещенных веществ.

Таким образом, Герреро пропустит стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира-2018 в России.

Напомним, ранее допинг-скандал разгорелся в донецком "Шахтере": пробу провалил капитан "горняков" Дарио Срна.