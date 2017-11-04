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    ФИФА отстранила за допинг капитана сборной Перу Герреро

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    Допинг: WADA vs хакеры (102)

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    Лучший бомбардир в истории сборной Перу Паоло Герреро сдал 5 октября после матча с командой Аргентины допинг-тест, который показал положительный результат.
    Капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил на 30 дней нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро из-за положительной допинг-пробы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Федерацию перуанского футбола (FPF).

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    Герреро, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, сдал 5 октября после матча с командой Аргентины допинг-тест, который показал положительный результат.

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    Как отмечается в заявлении, Федерация перуанского футбола "уважает решение ФИФА и надеется, что все факты этого дела будут выяснены". Вместе с тем FPF выразила поддержку Герреро и "солидарность с ним в этот трудный период".

    Ранее ESPN со ссылкой на источники в Аргентине сообщило, что 33-летний форвард был удивлен после того, как ему сообщили о случившемся в пятницу, а его адвокаты заявили, что игрок опроверг употребление запрещенных веществ.

    Таким образом, Герреро пропустит стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира-2018 в России.

    Напомним, ранее допинг-скандал разгорелся в донецком "Шахтере": пробу провалил капитан "горняков" Дарио Срна

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