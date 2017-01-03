В МОК назвали сроки проверки допинг-проб россиян, участвовавших в ОИ-2014

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиады-2014 в Сочи, станут известны в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг, передает NRK.

В отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела. Кроме того, будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

"Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит", — сказал Хейберг.

Он добавил, что результаты перепроверки должны быть в распоряжении МОК относительно быстро — "в течение одного-двух месяцев".

В декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.