Журова: отдельные случаи употребления допинга в РФ были

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Россия не отрицала, что в стране имеют место отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы нет, прокомментировала депутат Госдумы от "Единой России", олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова публикацию издания The New York Times.

Газета во вторник сообщила, что "Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории", касающейся действий с запрещенными препаратами, сделав такой вывод из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Издание привело ее цитату о том, что «это был институциональный заговор".

"Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов – Ред.). Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение — и никакой госпрограммы, конечно, нет", — заявила Журова РИА Новости.

"Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета", — добавила она.

Ранее глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию о том, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, который был запланирован на 10-12 марта 2017 года, отменен ISU в связи с рекомендациями МОК. Позже ISU в своем релизе также подтвердил отмену соревнований в Челябинске.