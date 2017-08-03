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    Допинговый скандал. WADA опубликовало условия для восстановления РУСАДА

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (101)

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    Дорожная карта Всемирного антидопингового агентства разработана и согласована с РУСАДА, Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России и Независимой общественной антидопинговой комиссией.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA, сообщается на официальном сайте организации.

    WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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    Дорожная карта разработана и согласована с РУСАДА, Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России и Независимой общественной антидопинговой комиссией.

    Согласно опубликованным критериям РУСАДА необходимо, в числе прочих, выполнить следующие пункты:

    — Ответственные органы по борьбе с допингом в России (Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет и РУСАДА) должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена;

    — Наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора через прозрачный, внешний и объективный процесс под наблюдением двух экспертов;

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    — Российские власти должны предоставить доступ к пробам в Московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования;

    — WADA проведет аудит РУСАДА, ориентировочно он запланирован на сентябрь 2017 года;

    — РУСАДА должно выбрать новый комитет по терапевтическим исключениям и обеспечить его профессиональную подготовку и работу;

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    — РУСАДА должно покрывать расходы Британского антидопингового агентства (UKAD) и международных экспертов до конца их работы, которая должна завершиться в апреле 2018 года;

    — РУСАДА должно иметь полную автономию финансового управления в своем финансировании от российских властей;

    — РУСАДА должно провести вторую аудиторскую проверку в течение четырех месяцев после восстановления соответствия кодексу WADA.

    Кроме этого в релизе указаны пункты, которые уже выполнены РУСАДА. В частности, формирование научно-исследовательского отдела и отдела расследований, уход с поста бывшего генерального директора РУСАДА, разработка образовательных программ, доступ к биологическим паспортам атлетов, выбор нового председателя и зампредседателя наблюдательного совета РУСАДА, разработка кодекса этики, с пунктом касательно конфликта интересов, обеспечение доступа к "закрытым" городам, меры прекращения финансирования национальных спортивных федераций, которые не соблюдают антидопинговые правила, привлечение UKAD для тестирования и прочее.

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