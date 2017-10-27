Неймар сумел избежать дополнительной дисквалификации

КИЕВ, 27 кот — РИА Новости Украина. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче чемпионата Франции с "Марселем", сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Встреча 10-го тура чемпионата между "Марселем" и "ПСЖ" состоялась 22 октября в Марселе и завершилась со счетом 2:2. Неймар на 85-й и 87-й минутах матча получил по желтой карточке и был удален с поля. Второй "горчичник" бразильцу был показан после того, как тот толкнул нападающего "Марселя" Лукаса Окампоса. На Неймаре дважды подряд были нарушены правила, и после второго фола игрок парижан вышел из себя.

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В итоге Неймар получил дисквалификацию на один матч за удаление и дисквалифицирован еще на одну игру условно.

Ранее сообщалось, что форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА.