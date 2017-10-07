Неймар призвал УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Футболист "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов, так как его бывший клуб не выплатит бонус его отцу, сообщает As.

Представители футболиста 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро, после чего форвард перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента. "Барселона" отказалась выплачивать отцу бразильца 26 миллионов евро в качестве премии за продление контракта его сына с клубом в 2016 году.

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Неймар по совету адвокатов обратился в УЕФА с просьбой исключить "Барселону" из ЛЧ из-за невыплаты данного бонуса, сообщает Р-Спорт.

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Однако, по данным испанского СМИ, в УЕФА не придали серьезного значения данному обращению.