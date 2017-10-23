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    Неймара во время матча забросали мусором

    (обновлено: )227
    Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.

    Когда футболист "ПСЖ" Неймар пошел подавать угловой, в него с трибун полетел различный мусор — недоеденные гамбургеры, пластиковые стаканы, монеты и зажигалки.

    Отметим, до этого Неймар повздорил с главным тренером команды Унаи Эмери, сообщает Р-Спорт со ссылкой на L'Equipe.

    "ПСЖ" в среду в матче Лиги чемпионов в гостях победил "Андерлехт" со счетом 4:0. Один из мячей забил Неймар.

    Эмери на следующей тренировке команды после данной игры сообщил, что интенсивно будут работать в занятии только футболисты, не игравшие с "Андерлехтом". Неймар захотел провести полную тренировку, но Эмери не разрешил ему это сделать. В результате бразилец покинул тренировочное поле недовольным, уходя, он запустил мяч в стену.

    Смотрите также: Неймар записал прощальное послание "Барселоне"

    Ранее сообщалось, что Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов.

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