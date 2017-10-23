Неймара во время матча забросали мусором

Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.

Когда футболист "ПСЖ" Неймар пошел подавать угловой, в него с трибун полетел различный мусор — недоеденные гамбургеры, пластиковые стаканы, монеты и зажигалки.

Missiles came raining down on Neymar as he tried to take this corner pic.twitter.com/W6p6LFF5F4 — Goal (@goal) 22 октября 2017 г.

Отметим, до этого Неймар повздорил с главным тренером команды Унаи Эмери, сообщает Р-Спорт со ссылкой на L'Equipe.

"ПСЖ" в среду в матче Лиги чемпионов в гостях победил "Андерлехт" со счетом 4:0. Один из мячей забил Неймар.

Эмери на следующей тренировке команды после данной игры сообщил, что интенсивно будут работать в занятии только футболисты, не игравшие с "Андерлехтом". Неймар захотел провести полную тренировку, но Эмери не разрешил ему это сделать. В результате бразилец покинул тренировочное поле недовольным, уходя, он запустил мяч в стену.

Смотрите также: Неймар записал прощальное послание "Барселоне"

Ранее сообщалось, что Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов.