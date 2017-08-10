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    Спорт

    Неймар посоветовал соотечественнику не переходить в российский клуб - СМИ

    (обновлено: )9202
    Бразильский футболист Луан заявил, что пока еще не принял решения о переходе в "Спартак", ему необходимо время, чтобы подумать.
    Неймар на вручении Золотого мяча-2015
    Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Бразильский футболист Неймар посоветовал своему соотечественнику Луану, выступающему за "Гремио", не переезжать в чемпионат России по футболу, где к игроку есть предметный интерес со стороны московского "Спартака", сообщает Radio Gaucha.

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    Неймар, этим летом сменивший "Барселону" на французский "Пари Сен-Жермен", и Луан играли вместе в олимпийской сборной Бразилии, выигравшей золото на домашних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Также против переезда форварда в Россию выступил и другой его партнер по олимпийской команде нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.

    Ранее бразильские СМИ сообщали, что Луан дал согласие на переход в "Спартак", а "красно-белые" согласовали с "Гремио" трансфер футболиста за 25 миллионов евро. Утверждалось, что форвард в пятницу вылетит в Москву для подписания личного контракта со "Спартаком".

    В среду Луан провел за "Гремио" полный матч против аргентинского клуба "Годой-Крус" в Кубке Либертадорес. По данным источника, на нем присутствовали представители английского "Ливерпуля" и просматривали 24-летнего форварда, к которому также проявляют интерес. Вице-президент "Гремио" Одорико Роман, комментируя ESPN ситуацию по Луану, заявил, что нападающий имеет предложения о переходе от двух клубов — "Спартака" и итальянской "Сампдории", однако пока остается футболистом бразильской команды.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сам Луан заявил, что пока еще не принял решения о переходе в "Спартак". "Я все еще думаю. Мои мысли до сих пор в "Гремио". Я видел, что люди в социальных сетях просят меня остаться, но я еще не знаю. Я в курсе предложения "Спартака", но мне только предстоит принять решение. В четверг я буду более спокоен и смогу ответить", — заявил он.

    Еще одним фактором, который препятствует переходу Луана в "Спартак", является агент футболиста. "Если все так продолжится, то сделка не будет завершена", — сказал источник, близкий к руководству "Гремио". Луан является воспитанником "Гремио", в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.

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