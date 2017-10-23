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    Спорт

    Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА

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    Португальский форвард обошел аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси из Аргентины и бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом стало известно в понедельник на церемонии объявления в Лондоне.

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    Роналду снова в ударе. Разгром "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

    Роналду в борьбе за награду обошел форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси из Аргентины и бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, которые также вошли в шорт-лист номинантов на премию.

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    В текущем году 32-летний португалец в составе "Реала" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

    Приз лучшему игроку года ФИФА до 2010 года вручался параллельно с "Золотым мячом", который был учрежден журналом France Football в 1956 году. В 2010 году две награды были объединены в одну, но с сентября 2016 года France Football прекратил сотрудничество с ФИФА. Роналду становился обладателем "Золотого мяча" в 2008 и 2016 годах, получал награду "Золотой мяч ФИФА" в 2013 и 2014 годах, приз лучшему игроку года ФИФА — в 2008 и 2016 годах.

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    Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский "Реал", признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). 

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