Звезда каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар записал видео, на котором он в своем автомобиле напевает известный хит американской певицы Деми Ловато "Sorry Not Sorry".

Бразилец признался, что новая песня ему очень понравилась. Кроме того, футболист в конце ролика передал воздушный поцелуй 24-летней певице.