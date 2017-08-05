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    Неймар не сможет дебютировать за "ПСЖ" в субботнем матче

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    Как выяснили СМИ, французская лига еще не получила международный трансферный сертификат Неймара о переходе в "Пари Сен-Жермен".
    Игрок сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Бразильский футболист Неймар, на днях перешедший за рекордную сумму из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен", не сможет дебютировать за свой новый клуб в матче первого тура чемпионата Франции против "Амьена", сообщают СМИ со ссылкой на руководство французской лиги 1.

    Прощальная речь Неймара
    Central de notícias e esportes CNE
    Неймар записал прощальное послание "Барселоне"

    Отмечается, что лига еще не получила международный трансферный сертификат Неймара.

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    Матч "ПСЖ" — "Амьен" пройдет в субботу, 5 августа, в Париже на поле стадиона "Парк де Пренс" и начнется в 16:45 по киевскому времени. Изначально встреча должна была начаться в 18:00, но время старта матча было изменено из-за представления Неймара.

    Неймар подписал с "ПСЖ" пятилетний контракт в четверг, 3 августа. Сумма трансфера форварда из "Барселоны" составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола. В пятницу бразилец уже прибыл в расположение своей новой команды.

    Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года из бразильского "Сантоса". В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

    Ранее сообщалось, что фаны "Барселоны" сжигают футболки Неймара после его ухода из клуба. 

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