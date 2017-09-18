Неймар удалил Кавани из друзей из-за незабитого пенальти

Arnd Wiegmann

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар удалил коллегу Кавани из друзей в соцсети Instagram после того, как тот не дал ему пробить пенальти

Неймар остался недоволен тем, что его партнер по команде Эдинсон Кавани не дал ему пробить пенальти в матче с "Лионом".

Удар уругвайца с одиннадцатиметровой отметки парировал голкипер, что не помешало парижанам победить со счетом 2:0, сообщает Динамомания.

Бразилец, перешедший в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордную сумму в 222 миллиона евро.