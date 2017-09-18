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    Спорт

    Неймар удалил Кавани из друзей из-за незабитого пенальти

    (обновлено: )99
    Сообщается, что бразилец Неймар обиделся на коллегу по команде "ПСЖ" Кавани за то, что тот не дал ему пробить пенальти в матче с "Лионом".
    Неймар. Архивное фото
    Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар удалил коллегу Кавани из друзей в соцсети Instagram после того, как тот не дал ему пробить пенальти

    Неймар остался недоволен тем, что его партнер по команде Эдинсон Кавани не дал ему пробить пенальти в матче с "Лионом".

    Удар уругвайца с одиннадцатиметровой отметки парировал голкипер, что не помешало парижанам победить со счетом 2:0, сообщает Динамомания.

    Бразилец, перешедший в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордную сумму в 222 миллиона евро.

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