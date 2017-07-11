Победить Хука. Стали известны город и дата поединка Усика

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Поединок украинского боксера Александра Усика и немца Марко Хука состоится 9 сентября в Киеве, сообщает Sportanalytic со ссылкой на организатора боксерской Лиги чемпионов Калле Зауерланда.

Бой пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

В сентябре четвертьфинальными боями стартует Всемирная боксерская суперсерия, в которой Украину в первом тяжелом весе (до 91 кг) представляет чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик.

Усик объяснил свой выбор тем, что именно поединок против Хука жаждали увидеть его болельщики.

"В последние два дня продолжались дебаты между фанами, с кем я должен боксировать — Кудряшовым, Пересом, или Хуком. Хук набрал 67% голосов, то есть был лидером среди всех. К тому же я давно хотел с ним боксировать. Он наглый, грязный, нарывающийся — реально интересно", — цитирует Усика Espreso.

Победитель Всемирной боксерской суперсерии станет обладателем сразу четырех титулов – WBO, WBA, WBC и IBF. Он также получит приз Моххамеда Али и 10 млн долларов.

espreso.tv Всемирная боксерская суперсерия. Итоги жеребьевки

Украинец Александр Усик успел дважды защитить свое звание – в декабре 2016 года он нокаутировал Табисо Мчуну из ЮАР, а в апреле выиграл по очкам у американца Майкла Хантера.