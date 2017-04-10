Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Вашингтоне, украинским боксерам, которые добыли для страны три победы за один вечер в Мэриленде подарили государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства, сообщила пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

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"Государственный флаг, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов легендарному Бобу Аруму из Top Rank Boxing, несколько раз за триумфальный для украинского бокса вечер, побывал в ринге. В такие чрезвычайные моменты, как тройная украинская победа, с особенной остротой чувствуешь гордость за Украину", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, в Мэриленде ночью Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера. Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника — кубинца Юниески Гонсалеса. А Василий Ломаченко защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы.