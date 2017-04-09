Порошенко поздравил Усика, Гвоздика и Ломаченко с их победами

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с их победами в США.

Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас! Лично болел за каждого. Горжусь, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!" — заявил Порошенко.

Напомним, в Мэриленде ночью Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера. Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника — кубинца Юниески Гонсалеса. А Василий Ломаченко защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы.