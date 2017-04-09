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    Порошенко поздравил Усика, Гвоздика и Ломаченко с их победами

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    Порошенко рассказал, что позвонил победителям и "передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса".
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с их победами в США.

    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера. Видео
    Канал vk.com/ukraineatamanspro на Youtube
    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

    Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

    "Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас! Лично болел за каждого. Горжусь, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!" — заявил Порошенко.

    Напомним, в Мэриленде ночью Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера. Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника — кубинца Юниески Гонсалеса. А Василий Ломаченко защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы.

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