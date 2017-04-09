Ломаченко победил Сосу, защитив свой титул

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Василий Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы, сообщает "112 Украина". Бой проходил в США.

С начала боя Ломаченко казался сильнее соперника, превосходя его по скорости. Но при этом, Соса показал себя очень целенаправленным и крепким.

В итоге, американец продержался до 9 раунда. Со временем, у американца начал заплывать глаз, из-за чего продолжать боксировать он не мог. После девятого раунда команда Сосы отказалась продолжать поединок.

Напомним, ранее чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик во второй раз защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера.

Также 9 апреля украинский боксер Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса на арене в американском Оксон Хилле.