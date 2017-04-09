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    Спорт

    Ломаченко победил Сосу, защитив свой титул

    (обновлено: )20620
    Американец продержался до 9 раунда, после чего у него начал заплывать глаз. Из-за этого продолжать боксировать он не мог. После девятого раунда команда Сосы отказалась продолжать поединок.
    Ломаченко нокаутом победил Сосу
    112.ua

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Василий Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы, сообщает "112 Украина". Бой проходил в США.

    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера. Видео
    Канал vk.com/ukraineatamanspro на Youtube
    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

    С начала боя Ломаченко казался сильнее соперника, превосходя его по скорости. Но при этом, Соса показал себя очень целенаправленным и крепким. 

    В итоге, американец продержался до 9 раунда. Со временем, у американца начал заплывать глаз, из-за чего продолжать боксировать он не мог. После девятого раунда команда Сосы отказалась продолжать поединок.

    Напомним, ранее чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик во второй раз защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера. 

    Также 9 апреля украинский боксер Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса на арене в американском Оксон Хилле.

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