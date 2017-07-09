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    Спорт

    Стало известно, с кем встретится Усик в матче World Boxing Super Series

    (обновлено: )33
    В остальных поединках тяжелого веса между собой сойдутся: Мурат Гассиев - Кшиштоф Влодарчик, Майк Перес - Маирис Бриедис, Дмитрий Кудряшов - Юньер Дортикос.
    Бой Александр Усик - Педро Родригес
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Монако состоялась жеребьевка Всемирной боксерской серии, в которой выступят представители суперсреднего и первого тяжелого веса.

    Усик назвал украинцев плаксами и терпилами. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Мы стали какими-то плаксами". Усик назвал украинцев "терпилами"

    По результатам драфта, 30-летний украинский чемпион мира по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) встретится с экс-чемпионом мира Марко Хуком (40-4-1, 27 КО). В остальных поединках тяжелого веса между собой сойдутся: 

    Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик 

    Майк Перес — Маирис Бриедис 

    Дмитрий Кудряшов — Юньер Дортикос

    В суперсреднем весе такие пары:

    Каллум Смитт – Эрик Скоглунд 

    Джордж Гроувс – Джейми Скотт 

    Крис Юбенк-мл – Авни Йылдырым 

    Юрген Бреме – Роб Брант

    Добавим, четвертьфинальная стадия World Boxing Super Series планируется на сентябрь-октябрь, полуфиналы – в январь-февраль, а финал – в июне, передает "112 Украина"

    Ранее сообщалось, что чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик официально стал одним из участников боксерской Лиги чемпионов — турнира World Boxing Super Series.

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