Стало известно, с кем встретится Усик в матче World Boxing Super Series

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Монако состоялась жеребьевка Всемирной боксерской серии, в которой выступят представители суперсреднего и первого тяжелого веса.

По результатам драфта, 30-летний украинский чемпион мира по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) встретится с экс-чемпионом мира Марко Хуком (40-4-1, 27 КО). В остальных поединках тяжелого веса между собой сойдутся:

Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик

Майк Перес — Маирис Бриедис

Дмитрий Кудряшов — Юньер Дортикос

В суперсреднем весе такие пары:

Каллум Смитт – Эрик Скоглунд

Джордж Гроувс – Джейми Скотт

Крис Юбенк-мл – Авни Йылдырым

Юрген Бреме – Роб Брант

Добавим, четвертьфинальная стадия World Boxing Super Series планируется на сентябрь-октябрь, полуфиналы – в январь-февраль, а финал – в июне, передает "112 Украина".

Ранее сообщалось, что чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик официально стал одним из участников боксерской Лиги чемпионов — турнира World Boxing Super Series.