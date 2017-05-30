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    "Мы стали какими-то плаксами". Усик назвал украинцев "терпилами"

    (обновлено: )50641
    Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик призвал украинцев меньше жаловаться и заниматься саморазвитием. Также, по его мнению, надо меньше смотреть телевизор. Смотрите на видео с 37-й минуты.
    NewsOne/Youtube

    "Потому что если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильной стране. Мы стали какими-то плаксами — помогите, придите, защитите, дайте… Терпилы", — заявил Усик в программе на канале NewsOne.

    Он также заявил о готовности выйти на ринг против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, обладающих поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира, в том числе в Москве.

    Смотрите также: Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

    Следующий бой Александра Усика пройдет на одесском стадионе "Черноморец" 12 августа.

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