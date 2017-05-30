"Мы стали какими-то плаксами". Усик назвал украинцев "терпилами"

"Потому что если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильной стране. Мы стали какими-то плаксами — помогите, придите, защитите, дайте… Терпилы", — заявил Усик в программе на канале NewsOne.

Он также заявил о готовности выйти на ринг против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, обладающих поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира, в том числе в Москве.

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Следующий бой Александра Усика пройдет на одесском стадионе "Черноморец" 12 августа.