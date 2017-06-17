Боксер Усик начал готовиться к защите титула

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик начал готовиться к следующему бою.

Тренировки спортсмена проходят в тренировочном лагере в Карпатах.

Об этом Усик сообщил у себя на странице в социальной сети Facebook.

Также украинский чемпион опубликовал несколько своих фото на фоне живописной местности.

facebook.com/Alexanderusyk Александр Усик

Как сообщалось ранее, Усик готов выйти на ринг против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, обладающих поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира, в том числе в Москве.