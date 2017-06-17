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    Спорт

    Боксер Усик начал готовиться к защите титула

    (обновлено: )21
    Украинский боксер Усик сообщил, что сейчас готовиться к следующему бою, и его тренировки проходят в Карпатах. Также спортсмен показал несколько свих фотографий.
    Александр Усик
    facebook.com/Alexanderusyk

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик начал готовиться к следующему бою.

    Тренировки спортсмена проходят в тренировочном лагере в Карпатах.

    Об этом Усик сообщил у себя на странице в социальной сети Facebook.

    Также украинский чемпион опубликовал несколько своих фото на фоне живописной местности.

    facebook.com/Alexanderusyk
    Александр Усик

    Как сообщалось ранее, Усик готов выйти на ринг против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, обладающих поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира, в том числе в Москве.

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