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    Спорт

    Усик выступит в боксерской Лиге чемпионов

    (обновлено: )60
    Как сообщается, кроме Усика, контракт с WBSS уже подписали тяжеловесы Мурат Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC), Юниер Дортикос (WBA Regular), Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук.
    Александр Усик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик сегодня официально стал одним из участников боксерской Лиги чемпионов — турнира World Boxing Super Series. Об этом сообщает сайт WBSS.

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    NewsOne/Youtube
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    Украинский боксер отметил, что он рад выступить в соревнованиях, где участвуют так много чемпионов мира. 

    "Я очень рад выступить в таком турнире. Можно было только мечтать о том, что появится возможность собрать всех чемпионов и посмотреть, кто из них самых сильный, кто станет бесспорным королем дивизиона", — сказал Усик.

    Помимо Усика, контракт с WBSS уже подписали тяжеловесы Мурат Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC), Юниер Дортикос (WBA Regular), Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук. 

    Жеребьевка 1/4 финала World Boxing Super Series состоится 8 июля в Монако. Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале, финал — в мае.

    Победитель получит призовые в размере $10 миллионов и трофей Мохаммеда Али.

    Ранее сообщалось, что украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик начал готовиться к следующему бою. Тренировки спортсмена проходят в тренировочном лагере в Карпатах.

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