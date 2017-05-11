Зидан: "Реал" страдал первые 25 минут игры, но в конце тайма нашел себя

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" страдали первые 25 минут ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", но за 15 минут до перерыва нашли себя и забили великолепный гол, заявил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Игра, прошедшая в среду вечером на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Сауля Ньигеса (12-я минута) и Антуана Гризманна (16, с пенальти) у команды Диего Симеоне "Реал" ответили точным ударом Иско (42). По сумме двух игр в финал вышел "Реал".

"Я знал, что мы будем страдать первые 25 минут, и они забили в этот период дважды. В последние 15 минут первого тайма мы нашли себя и забили великолепный гол. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы знали, что предстоит борьба, и счастливы попасть в финал. Я очень горжусь ребятами, это долгий путь, и туда непросто добраться. Я очень рад и горжусь всеми сегодня. Я в восторге от того, как все сложилось для меня. Эта команда фантастическая, это работа каждого", — сказал Зидан, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

Забитому мячу Иско предшествовали действия Карима Бензема, который у лицевой линии обыграл несколько соперников и отдал передачу в штрафную под удар. "Я спросил Бензема, как он это сделал, но даже Карим не знает", — подчеркнул тренер "Реала".

В финале действующий обладатель трофея "Реал" встретится с туринским "Ювентусом". Матч пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс) и повторит финал турнира сезона-1997/98. В той игре Зидан играл за "Ювентус", который потерпел поражение со счетом 0:1.

"Это будет особенная игра для меня против "Ювентуса". Это клуб, который был очень важен для меня и моей карьеры игрока. Они дали мне все, но это финал, и я тренер "Реала", клуба моей жизни. Будет хороший финал, это точно", — подчеркнул Зидан.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Ювентуса" и "Монако".