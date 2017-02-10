наверх
10.02.201702:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФФУ окажет помощь родным Виктора Чанова

    (обновлено: )30
    По информации пресс-службы ФФУ, Федерация футбола Украины и клуб киевского "Динамо" предпримут организационные мероприятия и окажут помощь, как моральную, так и материальную родственникам.
    Голкипер сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины окажет помощь родным ушедшего из жизни экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФФУ.

    Виктор Чанов
    сайт киевского "Динамо"
    Смерть экс-вратаря "Динамо" Виктора Чанова: убийство или несчастный случай?

    Виктор Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. В качестве игрока Чанов выступал за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", израильские "Маккаби" (Хайфа) и "Бней Иегуда". В составе киевлян Чанов завоевал Кубок обладателей Кубков, трижды выигрывал чемпионат СССР и четыре раза Кубок страны. За сборную СССР он провел 21 матч и вместе с командой стал вице-чемпионом Европы-1988.

    "Какие-то организационные мероприятия, безусловно, будут предприняты и федерацией, и клубом ("Динамо", Киев). Это в традициях наших футбольных инстанций — оказывать помощь, как моральную, так и материальную — родственникам", — сообщили в пресс-службе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе