ФФУ окажет помощь родным Виктора Чанова

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины окажет помощь родным ушедшего из жизни экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФФУ.

Виктор Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. В качестве игрока Чанов выступал за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", израильские "Маккаби" (Хайфа) и "Бней Иегуда". В составе киевлян Чанов завоевал Кубок обладателей Кубков, трижды выигрывал чемпионат СССР и четыре раза Кубок страны. За сборную СССР он провел 21 матч и вместе с командой стал вице-чемпионом Европы-1988.

"Какие-то организационные мероприятия, безусловно, будут предприняты и федерацией, и клубом ("Динамо", Киев). Это в традициях наших футбольных инстанций — оказывать помощь, как моральную, так и материальную — родственникам", — сообщили в пресс-службе.