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    "Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью Чанова

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    Футбольный клуб "глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного". За несколько недель до смерти на Виктора Чанова было совершено нападение.
    Вратарь сборной команды СССР по футболу Чанов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова.

    "С безграничной скорбью встретила вся футбольная общественность трагическую весть об уходе из жизни знаменитого динамовца Виктора Викторовича Чанова. (…) Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится на официальном сайте клуба.

    Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Сообщается, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию.

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    Киевскому "Динамо" Виктор Чанов посвятил лучшие годы своей карьеры. С 1982 по 1990 годы он провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР. В эти же годы сыграл 21 матч за сборную СССР.

    Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 в составе "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Член сборной команды СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов (справа) на тренировке

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