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    Умер легендарный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов

    (обновлено: )29
    Виктор Чанов становился трехкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР. В 1986 году в составе киевского "Динамо" завоевал Кубок обладателей Кубков.
    Виктор Чанов
    сайт киевского "Динамо"

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов скончался в среду вечером, 8 февраля, на 57 году жизни. Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на родных футболиста.

    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо". В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

    Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он завоевал Кубок обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

    С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

    Ранее сообщлоась, что легенда новозеландского футбола Стив Самнер умер от рака в 61 год.

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