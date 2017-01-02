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Умер чемпион Европы 1960 года по футболу Виктор Царев

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Александр Царев, который скончался на 86-ом году жизни в понедельник, является четырехкратным чемпионом СССР в составе "Динамо". За сборную СССР он провел 12 матчей.
Ветеран футбола Виктор Царев
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. На 86-ом году жизни в понедельник умер известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев, сообщается в официальном микроблоге московского футбольного клуба "Динамо".

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Как сообщает Р-Спорт, Царев является четырехкратным чемпионом СССР в составе "Динамо". За сборную СССР он провел 12 матчей.

"Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев — один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним в минувшем году умерли известный футболист и тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Валерий Зуев, трехкратный обладатель "Золотого мяча" голландский футболист и тренер Йохан Кройф, бывший футболист и главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини.

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