Умер чемпион Европы 1960 года по футболу Виктор Царев

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. На 86-ом году жизни в понедельник умер известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев, сообщается в официальном микроблоге московского футбольного клуба "Динамо".

Как сообщает Р-Спорт, Царев является четырехкратным чемпионом СССР в составе "Динамо". За сборную СССР он провел 12 матчей.

"Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев — один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним в минувшем году умерли известный футболист и тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Валерий Зуев, трехкратный обладатель "Золотого мяча" голландский футболист и тренер Йохан Кройф, бывший футболист и главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини.

Смотрите также: Шовковский: лучшие сейвы