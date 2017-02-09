Перед смертью вратаря "Динамо" Чанова сильно избили - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Незадолго до смерти на знаменитого вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова было совершено нападение, сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники.

Виктор Чанов скончался в среду вечером, 8 февраля, на 57 году жизни.

Как уточняется, нападение было совершено в окрестностях Киева 20 января.

"Неизвестные остановили его (Чанова – ред.) автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция", — пишет издание.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он завоевал Кубок обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

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