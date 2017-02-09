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    Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы

    (обновлено: )65
    Виктор Чанов — советский и украинский футболист, играл на позиции вратаря. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта СССР. Смотрите на архивных кадрах лучшие сейвы Виктора Чанова.
    DK86/Youtube

    Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Сообщается, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию.

    Киевскому "Динамо" Виктор Чанов посвятил лучшие годы своей карьеры. С 1982 по 1990 годы он провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР. В эти же годы сыграл 21 матч за сборную СССР. Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 в составе "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР.

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